cotbegemot

Предоставляю ТЗ с ключами и Правила написания статей для сайта. Уникальность по text.ru общая больше 70%, по источнику меньше 20%. Размер 4000 символов плюс минус 500 знаков.
Копирайтинг18 заявок
Закрыт
8 лет назад
Дипломированный переводчик английского языка
EN->RU
Перевожу:
- художественная литература
- юридическая документация
- новости
С новыми заказчиками работаю только по предоплате от 50% и выше.
При переводе использую специализированные словари, CAT-программы.
Предоставляю ТЗ с ключами и Правила написания статей для сайта. Уникальность по text.ru общая больше 70%, по источнику меньше 20%. Размер 4000 символов плюс минус 500 знаков.