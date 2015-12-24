cotbegemot

Только ручной перевод, качественно и в срок.

Дипломированный переводчик английского языка

EN->RU

Перевожу:

- художественная литература

- юридическая документация

- новости

С новыми заказчиками работаю только по предоплате от 50% и выше.

При переводе использую специализированные словари, CAT-программы.