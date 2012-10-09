Парсер резюме rabota.ru на PHP/MySQL

Нужен граббер (парсер) резюме rabota.ru на PHP.

Желательно на нормальном коде PHP, делаю запрос на пример вашего кода и MySQL. Все данные сохраняются в MySQL. Сам парсер имеет должен иметь ВебИнтерфейс, простой без картинок и прочих украшательств.

Изначально нужен только работа.ру, через некоторое время нужны будут другие сайты по работе.

Работа постоянная по проекту, будут позднее добавлены другие сайты.

Отдам предпочтение опытному и надежному специалисту, кто сразу поймет, что нужно от него. И главное у него Скажет четко сроки и уложится в них. Плюс он делал парсеры другие, т.е. уже есть наработки.

Возможные сроки до 5-6 дней.

ТЗ есть.