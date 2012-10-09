Модуль оплаты QIWI для Drupal 7 (Ubercart)

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Закрыт1 заявка133 просмотра

Необходимо срочно написать модуль оплаты QIWI для Ubercart.

Писать новый не обязательно. Можно адаптировать с drupal 6...

Жду предложений

Drupal
13 лет назад
ipevgeny
Евгений 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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