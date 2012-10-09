Необходима доработка скрипта который отслеживает ip и referer и не разрешает просмотр конкретной части сайта блокрованному ip. Есть небольшое ТЗ в котором указаны задания на доработку скрипта типа добавления страны в черный список ...
Задачи для разработчика Silverlight
Silverlight 4/5
WCF RIA / WCF
MVVM
MSSQL 2008
задачи — формирование части приложения.
В ответах просьба указывать:
1. Скайп
2. Стоимость часа работы
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