Доработка скрипта php (GeoIP)

Необходима доработка скрипта который отслеживает ip и referer и не разрешает просмотр конкретной части сайта блокрованному ip.

Есть небольшое ТЗ в котором указаны задания на доработку скрипта типа добавления страны в черный список т.е. блокировка от показа сайта конкретных ip, хостов и тд. А также блокировка по ip диапазонам ну и все в этом духе.

ТЗ высылаю только выбранному исполнителю или кандитатам с хорошим опытом и портфолио.

Опыт работы с GEO базами обязателен. Так как этот функционал надо будет внедрить в скрипт чтобы огородится от ненужных стран. НУ в общем все при общении.