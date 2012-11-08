Должностные обязанности: Поддержка, модификация, оптимизация сайтов компании. Проектировка и оптимизация баз данных MySQL. Участие в разработке интернет-проектов с нуля. Изучение новых технологий. Требования • Отличное знание PHP ...
Доработка скрипта php (GeoIP)
Необходима доработка скрипта который отслеживает ip и referer и не разрешает просмотр конкретной части сайта блокрованному ip.
Есть небольшое ТЗ в котором указаны задания на доработку скрипта типа добавления страны в черный список т.е. блокировка от показа сайта конкретных ip, хостов и тд. А также блокировка по ip диапазонам ну и все в этом духе.
ТЗ высылаю только выбранному исполнителю или кандитатам с хорошим опытом и портфолио.
Опыт работы с GEO базами обязателен. Так как этот функционал надо будет внедрить в скрипт чтобы огородится от ненужных стран. НУ в общем все при общении.
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