Доработка скрипта php (GeoIP)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок177 просмотров

Необходима доработка скрипта который отслеживает ip и referer и не разрешает просмотр конкретной части сайта блокрованному ip.

Есть небольшое ТЗ в котором указаны задания на доработку скрипта типа добавления страны в черный список т.е. блокировка от показа сайта конкретных ip, хостов и тд. А также блокировка по ip диапазонам ну и все в этом духе.

ТЗ высылаю только выбранному исполнителю или кандитатам с хорошим опытом и портфолио.

Опыт работы с GEO базами обязателен. Так как этот функционал надо будет внедрить в скрипт чтобы огородится от ненужных стран. НУ в общем все при общении.

PHP
13 лет назад
av_newlife
Антон 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

aquaweb
41 год
20 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$300
7 дней
Работа выполнена без нареканий, всё как надо. Будем с удовольствием продолжать сотрудничество.
Очень рад сотрудничеству. Небольшая задержка по срокам с моей стороны была принята этим заказчиком с должным пониманием. А также порадовала предоплата до сдачи и полная оплата в день сдачи работ. Рекомендую.

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aquaweb
41 год
20 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад