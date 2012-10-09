Программист PHP, JavaScript, HTML, CSS, MySQL

На постоянную удаленную работу требуется сотрудник обладающий следующими знаниями: 1. Очень хорошие знания PHP (уметь писать грамотный код); 2. Очень хорошие знания JavaScript (грамотный код, знать что такое ajax и уметь с ним работать); 3. Знания HTML, CSS (знать какие селекторы работают быстрее, умение оптимизировать страницу под IE); 4. Уметь делать MySQL запросы (умение оптимизировать запросы, знать что такое EXPLAIN и уметь им пользоваться).

Также необходим непрерывный опыт работы от 2-х лет. Умение отличать обычный сайт от качественного сайта. Понимание сути работы протокола HTTP.

Обращайтесь в том случае, если вы подходите под все требования.