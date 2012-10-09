Требуются программисты в команду

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка125 просмотров

Ищем надежного человека с опытом работы не менее 2-х лет.

Знание html, css, javascript без словаря;

PHP, шаблонизаторы;

Иметь представление о самых распространённых CMS;

Тип работы: удаленная.

Занятость: полная.

Первый проект сразу после виртуального собеседования.

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Ведущий разработчик, Неверович Александр

CSSHTMLJavaScriptPHP
13 лет назад
GuHnI
37 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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