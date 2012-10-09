Скрипт на PHP

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт22 заявки248 просмотров

Здравствуйте, нам нужен php-программист для разработки скрипта, осуществляющий поиск по базе данных mysql.

MySQLPHP
13 лет назад
rkorchukov
Бочкачрев 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров