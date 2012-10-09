PHP программист. Удаленно.

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок171 просмотр

Для работы над большим и интересным проектом требуется PHP-программист.

Требования:

Уверенное знание PHP, AJAX, JS, JQ, SQL, Yii framework;

Знание CSS + HTML;

Умение работать с SVN;

Умение работать в Redmain.

Приветствуются опытные, инициативные люди для которых такие понятия как "ответственность", "честность", "пунктуальность", "сдать работу в срок" - не пустой звук.

Условия:

Удаленная работа, гибкий график;

Долгосрочное сотрудничество;

Оплата от 1500$ в месяц (при условии, что работе над проектом будет выделяться не менее 5 часов в день).

AJAXCSSHTMLJavaScriptPHPSQLYii
13 лет назад
mr_Kostik
47 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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