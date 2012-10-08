Доработка функций и дизайна сайта на Joomla 1.6

Есть сайт www.sdaem.by Движок — Joomla 1.6

Что требуется?

1.Добавить каждому пользователю в "Личный кабинет" баланс, id номер, текст о размерах тарифов и реквизиты (надпись: N р/с и По вопросам пополнения баланса звонить... ).

2.Добавить в Личном кабинете пользователей кнопки, нажатие на которые реализует определённые функции и списание с баланса пользователя сумм согласно установленным тарифам:

- "Автоподнятие объявления", после нажатия на которую объявление перемещается на первое место в соответствующем разделе каталога объявлений после списка «Голд» через определённые интервалы времени (выбор интервала времени 1, 3, 5… мин.).

- «Выделить рамкой» – объявление за списком «Голд» выделяется жирной рамкой в соответствии с дизайном сайта.

Можно рассмотреть вариант удаления из существующего перечня столбцов столбцы цены, вместимости, телефона и сайта.

3.Реализуем в админке Джумлы для администратора сайта:

- функцию "ручного" зачисления средств на балансы пользователей (связь с платежными системами не требуется).

- установку тарифов на автоподнятие объявления, за статус «Голд» и за выделение рамкой.

- установку времени поднятия и времени поддержания статуса Голд, и выделения рамкой.

- установку для 10 объявлений статуса «Голд» – после этого объявление перемещается в верх списка раздела и становится фиксированным на определённое время, в нём слева появляется отметка «Голд», а с баланса пользователя списывается сумма согласно тарифа (чем больше времени в статусе, тем больше списывается сумма с баланса).

4.Редактируем окно после клика по кнопке "Добавить":

– делаем окно почти на всю ширину страницы с прокруткой вниз.

- устанавливаем в нём загрузчик фото для одновременного добавления сразу нескольких фотографий и выделения среди них главной, тут же пишем подсказку для пользователей: "Для добавления сразу нескольких фото нажмите CTRL…"

- внизу окна добавляем возможность установки карты с подсказками улиц, номеров домов и авто выделения маркером на карте конечного адреса. (Пример карты на сайте hata.by).

5.Увеличиваем количество отображаемых из каждого раздела списка каталога предложений до 30 вместо 10.

6.Первые десять позиций каждого раздела списка каталога делаем статичными, т.е. чтобы они были постоянно на одном месте.

7.Добавляем в шаблон по 5 позиций по правой и левой сторонам сайта в районе 3-4 позиции каталога, а также внизу страницы для размещения в них рекламы (слева планируется реклама квартир, а справа баннеры организаций, также планируется реклама на Главной странице).

Пример левой рекламы на сайте hata.by

8.Меняем title в разделе квартиры на сутки и на всех его страницах – Sdaem.by – квартиры на сутки в минске дешево, снять квартиру посуточно, квартиры посуточно в Минске, на следующий текст – Квартиры на сутки в Минске, Сдать снять квартиру на сутки, Аренда квартир посуточно ¦Sdaem.by (планируется изменить title и в других разделах, а также вписать в каждый из них ключевые слова).

9.Дублируем с левой стороны сайта меню:

— Главная

Краткосрочная аренда:

— Квартиры на сутки

— Коттеджи, усадьбы, дома на сутки

— Сауны, бани

— Авто напрокат

Долгосрочная аренда:

— Квартиры в Минске

10.Добавляем во все меню (верхнее и нижнее) и в Личном кабинете пользователей раздел: Квартиры (долгосрочная аренда).

Также делается для него соответствующая форма с полями при добавлении объявлений.

11. Исправляем страницу Ошибка 404, чтоб выскакивало:

– меню сайта

– ссылки: "Забыли пароль?" и "Изменить профиль" (с выходом на соответствующие страницы после кликов).

Подробнее в файле задания.

Критерии выбора: цена, срок, качество, возможность внесения по хду дела мелких изменений.

Срок приёма заявок 2-3 дня.

Просьба указывать цену и срок выполнения.