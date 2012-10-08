Нужно вывести блок последних тем с форума IPB на главную страницу CMS DLE. Пример - http://kiarioclub.ru/ блок "На форуме" Шаблон стандартный из поставки DLE - Gemini
Натяжка нового дизайна на NetCat
Ищу исполнителя для завершения работы над сайтом (натяжка нового дизайна и добавление новых функций)
Имеются готовые свёрстанные страницы в новом дизайне всех разделов сайта. NetCat Extra 4.2
* регистрация пользователя прямая и через соцсети, восстановление пароля, уведомления на почту (html-шаблон) Регистрация компании уже реализована, нужно адаптировать ее для обычного пользователя.
* добавлении изображений при добавлении компании
* возможность добавления комментариев и рейтингов
Полностью функционал представлен в верстке.
* кроссбраузерность и кроссплатформенность
* Обязательно четко соблюдать сроки и быть на связи.
Работаем без предоплат, оплата поэтапно!!!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужна квалифицированная помощь в разработке интернет-магазина на Битриксе. Дизайн уже есть, верстка тоже, есть подробное ТЗ, часть функционала уже реализована. Есть также программист, который все это реализовывал, он продолжает трудиться. Нужна помощь для ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт13 лет назад
- $5000
Срочно ищем профессионала по Drupal-магазинам для доведения ИМ до ума. Есть ТЗ, дизайн, часть верстки. Нужно оперативно поправить косяки и доделать магазин. Сжатые сроки, над проектом нужно работать полный рабочий день и ...Веб-программирование14 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужна написать маленький скрипт для autoCAD, вывод печати разных размеров на разных страницах. На листах чертежных в спецификации есть штампы, на 1м листе должен быть большой штамп а на последующих маленький. Я уже нашел ...Закрыт13 лет назад
- $100
Необходимо создать сайт-визитку на CMS Drupal. Дизайн уже разработан.Веб-программирование8 заявокЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте! Есть верстка, требуется сделать сайт средней сложности на кохане. Подробности в личку.Веб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад
Есть сайт: http://goo.gl/hA6fm 1. В данным момент такая вещь как корзина реализована очень плохо. Необходимо это исправить - фактически, полностью переписать логику работы этой функции. Подробное ТЗ будет предоставлено. Краткое - ...Закрыт13 лет назад
новый сайт перенести на старый доменВеб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
необходим конструктор продукции на сайт сделаный на флеше вот пример неплохого решения http://creamondi.md/ru/sliding-door_wardrobe/conctructor_1/default.aspx продукт нужен по функционалу ближе к суперокнам http://kctsoft.ru/software/swnd/about/ расчитывать в нем ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт13 лет назад
Тех задание в кратце. создание онлайн кабинета в котором отражаются биржевые котировки, далее подключение интернет эквайринга к сайту нашему, дальше дополнение сайта несколькими страницами с текстом, а дальше массовый трафик целевой аудитории на ...Закрыт13 лет назад