Натяжка нового дизайна на NetCat

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка88 просмотров

Ищу исполнителя для завершения работы над сайтом (натяжка нового дизайна и добавление новых функций)

Имеются готовые свёрстанные страницы в новом дизайне всех разделов сайта. NetCat Extra 4.2

* регистрация пользователя прямая и через соцсети, восстановление пароля, уведомления на почту (html-шаблон) Регистрация компании уже реализована, нужно адаптировать ее для обычного пользователя.

* добавлении изображений при добавлении компании

* возможность добавления комментариев и рейтингов

Полностью функционал представлен в верстке.

* кроссбраузерность и кроссплатформенность

* Обязательно четко соблюдать сроки и быть на связи.

Работаем без предоплат, оплата поэтапно!!!

HTML
13 лет назад
sklarenko
45 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров