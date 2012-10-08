Подключение интернет-эквайринга, трафик ЦА на сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Тех задание в кратце.

создание онлайн кабинета в котором отражаются биржевые котировки, далее подключение интернет эквайринга к сайту нашему, дальше дополнение сайта несколькими страницами с текстом, а дальше массовый трафик целевой аудитории на сайт

Бюджет обговаривается при личном контакте. Скайп: raushas или на почту rauschсобакаgmailточкаcom

13 лет назад
ShurikAS
51 год
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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