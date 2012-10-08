Подключение интернет-эквайринга, трафик ЦА на сайт

Тех задание в кратце.

создание онлайн кабинета в котором отражаются биржевые котировки, далее подключение интернет эквайринга к сайту нашему, дальше дополнение сайта несколькими страницами с текстом, а дальше массовый трафик целевой аудитории на сайт

Бюджет обговаривается при личном контакте. Скайп: raushas или на почту rauschсобакаgmailточкаcom