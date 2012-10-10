необходимо сверстать меню с использованием jquery таким образом чтоб из кода такого вида Пункт 1 Пункт 2 ...
Небольшие доработки магазина на OpenCart 1.4.9
1. Для магазина на ocStore Version 0.2.0 (OpenCart 1.4.9) нужно сделать простейшую форму заказа.
Речь идет не об установке модуля, а о редактировании родной формы заказа.
На данный момент она уже достаточно упрощена, но шагов все равно осталось 4.
Попробуйте начать оформление заказа на ero-costume.ru
Из корзины, при нажатии "оформить заказ" переходим на шаг 1 (там все поля должны остаться как есть). На этом шаге оформление заказа должно и закончиться. Т.е. вместо кнопки "вперед" и перехода к следующему шагу, должна быть кнопка отправки заказа.
2. Поправить слетевший скрипт. Не работает переключение "Описание-фото-отзывы-рекомендуем" на страницах товаров. Пример http://www.ero-costume.ru/index.php?route=product/product&path=36_49&product_id=206
(скрипт под фотографией)
Прошу обращаться только тех, кто хорошо ориентируется в коде сайта на OpenCart и знает, где что переписывать!
Нужно сделать срочно, объем работ практически никакой для тех, кто знает этот движок.
Выбранный исполнитель
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