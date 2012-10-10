Небольшие доработки магазина на OpenCart 1.4.9

1. Для магазина на ocStore Version 0.2.0 (OpenCart 1.4.9) нужно сделать простейшую форму заказа.

Речь идет не об установке модуля, а о редактировании родной формы заказа.

На данный момент она уже достаточно упрощена, но шагов все равно осталось 4.

Попробуйте начать оформление заказа на ero-costume.ru

Из корзины, при нажатии "оформить заказ" переходим на шаг 1 (там все поля должны остаться как есть). На этом шаге оформление заказа должно и закончиться. Т.е. вместо кнопки "вперед" и перехода к следующему шагу, должна быть кнопка отправки заказа.

2. Поправить слетевший скрипт. Не работает переключение "Описание-фото-отзывы-рекомендуем" на страницах товаров. Пример http://www.ero-costume.ru/index.php?route=product/product&path=36_49&product_id=206

(скрипт под фотографией)

Прошу обращаться только тех, кто хорошо ориентируется в коде сайта на OpenCart и знает, где что переписывать!

Нужно сделать срочно, объем работ практически никакой для тех, кто знает этот движок.