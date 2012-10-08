Меню на сайт

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Закрыт5 заявок178 просмотров

необходимо сверстать меню с использованием jquery таким образом чтоб из кода такого вида

  • Пункт 1

    • Пункт 2

    • Вернуться

    • Пункт 21

    • Пункт 22

    • Пункт 23

    • Пункт 24

    • Пункт 25

    • Пункт 3

    • Пункт 31

    • Пункт 32

    • Пункт 33

    • Пункт 34

  • Пункт 4

    • Пункт 5

    • Пункт 51

    • Пункт 52

    • Пункт 53

    • Пункт 54

  • Пункт 6

мы получили меню как в прикрепленном файле

при этом при клике на "Пункт 2" наше меню с иконками заменилось пунктами из его подменю, а при клике вернуться - восстановится первоначальное меню

в остальных подменю оно должно выводиться вторым рядом под иконками

вот пример сверстанного меню

http://vip-glass.ru/menu.htm

необходимо чтоб

- при наведении на пункт который имеет подменю, но не имеет класс mode2 (в примере), выходил второй ряд подменю,

- при клике на все пункты иконочного меню (кроме тех что имеют класс mode2 ) должен быть совершен переход по указанной в них ссылке,

- при клике на пункт в меню с иконками который имеет класс mode2 меню с иконками заменялось подпунктам этого пункта

так же необходимо исправить верстку таким образом чтоб при сползании курсора вниз с подменю текст на кнопке с иконкой возвращался в синий цвет

jQuery
13 лет назад
vip-glass
Руслан 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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