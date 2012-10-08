Есть сайт много-работы.рф нужно расширить лич каб пользователей возможность добовления туда фото
Меню на сайт
необходимо сверстать меню с использованием jquery таким образом чтоб из кода такого вида
- Пункт 1
-
- Вернуться
- Пункт 21
- Пункт 22
- Пункт 23
- Пункт 24
- Пункт 25
-
- Пункт 31
- Пункт 32
- Пункт 33
- Пункт 34
- Пункт 4
-
- Пункт 51
- Пункт 52
- Пункт 53
- Пункт 54
- Пункт 6
Пункт 2
Пункт 3
Пункт 5
мы получили меню как в прикрепленном файле
при этом при клике на "Пункт 2" наше меню с иконками заменилось пунктами из его подменю, а при клике вернуться - восстановится первоначальное меню
в остальных подменю оно должно выводиться вторым рядом под иконками
вот пример сверстанного меню
необходимо чтоб
- при наведении на пункт который имеет подменю, но не имеет класс mode2 (в примере), выходил второй ряд подменю,
- при клике на все пункты иконочного меню (кроме тех что имеют класс mode2 ) должен быть совершен переход по указанной в них ссылке,
- при клике на пункт в меню с иконками который имеет класс mode2 меню с иконками заменялось подпунктам этого пункта
так же необходимо исправить верстку таким образом чтоб при сползании курсора вниз с подменю текст на кнопке с иконкой возвращался в синий цвет
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Форма. Выбираем параметры - код считает цену. выбранные параметру с ценой отправляются на почту админу.Веб-программирование8 заявокЗакрыт13 лет назад
Есть интернет магазин на базе joomla 2.5 с virtuemart 2. http://massage-portal.com.ua/ требуется вместо корзины сделать кнопку быстрого заказа. то есть чтобы человек мог купить товар без регистрации. в идеале при нажатии ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется WP-специалист для большого количества мелких доработок. Основное поле деятельности - woocommerce плагин. Поэтому опыт с этим плагином приветствуется. Однако, это необязательное условие - там ничего сложного нет. Есть конкретный список задач, ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходимо реализовать на странице товара форму - заказ в один клик(прилагается фото). После того как пользователь ввел номер телефона и нажал заказать, на почту администратору приходит письмо с темой "Заказ в один клик №1", в ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $50
Добрый день требуется подправить магазин ан вамшопе, надо полностью отключит выбор оплат и чтобы клиенту не приходили счета на электронкуВеб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется написать парсер для html страниц со статистическими данными. И составить обобщение, дополняя данные одной страницы данными из других, и применяя форматирование. Фактически, задание выглядит так: есть одна большая страница, ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Необходимо исправить одну небольшую ошибку на сайте на YII Framework, работы часа на 3 включая вникание в код) Оставляйте портфолио и контакты, на YII много проектов, с радостью продолжу сотрудничество с адеватным и сильным ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $500
Необходим программинг интернет-магазина на shopscript, никаких сложных функций нет, срок – 10 дней, бюджет – 13000р. Ищется специалист для постоянного сотрудничества в дальнейшем. Рассмотрю альтернативные предложения движков, подходящих под задачи, кроме битрикса. ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
Нужно перенести сайт с хоста на хостинг и сделать небольшие доработкиВеб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад