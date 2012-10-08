Меню на сайт

необходимо сверстать меню с использованием jquery таким образом чтоб из кода такого вида

Пункт 1



Пункт 2 Вернуться



Пункт 21



Пункт 22



Пункт 23



Пункт 24



Пункт 25



Пункт 3 Пункт 31



Пункт 32



Пункт 33



Пункт 34

Пункт 4



Пункт 5 Пункт 51



Пункт 52



Пункт 53



Пункт 54

Пункт 6

мы получили меню как в прикрепленном файле

при этом при клике на "Пункт 2" наше меню с иконками заменилось пунктами из его подменю, а при клике вернуться - восстановится первоначальное меню

в остальных подменю оно должно выводиться вторым рядом под иконками

вот пример сверстанного меню

http://vip-glass.ru/menu.htm

необходимо чтоб

- при наведении на пункт который имеет подменю, но не имеет класс mode2 (в примере), выходил второй ряд подменю,

- при клике на все пункты иконочного меню (кроме тех что имеют класс mode2 ) должен быть совершен переход по указанной в них ссылке,

- при клике на пункт в меню с иконками который имеет класс mode2 меню с иконками заменялось подпунктам этого пункта

так же необходимо исправить верстку таким образом чтоб при сползании курсора вниз с подменю текст на кнопке с иконкой возвращался в синий цвет