Реализовать форму заказа в один клик (Joomla + VM)

Необходимо реализовать на странице товара форму - заказ в один клик(прилагается фото). После того как пользователь ввел номер телефона и нажал заказать, на почту администратору приходит письмо с темой "Заказ в один клик №1", в теле письма имя товара со страницы которого сделан заказ и номер телефона

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