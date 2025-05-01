Реализовать форму заказа в один клик (Joomla + VM)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Необходимо реализовать на странице товара форму - заказ в один клик(прилагается фото). После того как пользователь ввел номер телефона и нажал заказать, на почту администратору приходит письмо с темой "Заказ в один клик №1", в теле письма имя товара со страницы которого сделан заказ и номер телефона

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Joomla
13 лет назад
slava20310
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9 лет назад

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