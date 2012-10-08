Доработка интернет-магазина на OpenCart

интернет магазин необходимо доработать под специфику товара шины и диски.

1. Модуль загрузки и обработки остатков и цен по поставщикам

-Загружается в базу готов Сборный прайс по всем поставщикам (остаток, цены, характеристики)

-Загруженный прайс сопоставляется с каталогом товаров на сайте (по артикулу или наименованию) - одному товару из каталога сайта может быть сопоставлено несколько поставщиков (с различными остатками и ценами)

-Для каждого поставщика нужно настроить наценку и рассчитать продажную цену

-Для клиентов сайта отображается минимальная цена из всех доступных поставщиков этого товара

2. Фильтр по характеристикам шин и дисков

Шины: ширина, высота, диаметр, производитель, модель, сезон, типТС

Диски: ширина, диаметр, крепления, и т.д.

3. Подбор по авто - поиск по характеристикам (есть готовая база подбора)

Фильтр товара по выбранному авто

4. Модуль добавления новых фотографий, описания, характеристик

Шины: бренд-модель

Диски: бренд-модель-цвет

-Сейчас на сайте для каждого товара своя фотография, и получается очень много одинаковых фотографий и много лишнего работы. Но для шин фотографии должны быть одинаковы для всех типоразмеров (175/70/13, 165/70/14) и зависят только от бренда и модели.

Для дисков так же - фото диска не зависит от размера, а только от бренд-модель-покраска.

Характеристики сезон, типТС также одинаковые (все характеристики есть в сборном прайсе)