В общем имеется шаблон хостинга на DLE из паблика вот тут стоит http://hostrict.com. Нужно все убрать чужое и поднастроить все для нормальной работы. Все привезти в рабочий вид и желательно заменить гамму с зеленого на ...
Доработка интернет-магазина на OpenCart
интернет магазин необходимо доработать под специфику товара шины и диски.
1. Модуль загрузки и обработки остатков и цен по поставщикам
-Загружается в базу готов Сборный прайс по всем поставщикам (остаток, цены, характеристики)
-Загруженный прайс сопоставляется с каталогом товаров на сайте (по артикулу или наименованию) - одному товару из каталога сайта может быть сопоставлено несколько поставщиков (с различными остатками и ценами)
-Для каждого поставщика нужно настроить наценку и рассчитать продажную цену
-Для клиентов сайта отображается минимальная цена из всех доступных поставщиков этого товара
2. Фильтр по характеристикам шин и дисков
Шины: ширина, высота, диаметр, производитель, модель, сезон, типТС
Диски: ширина, диаметр, крепления, и т.д.
3. Подбор по авто - поиск по характеристикам (есть готовая база подбора)
Фильтр товара по выбранному авто
4. Модуль добавления новых фотографий, описания, характеристик
Шины: бренд-модель
Диски: бренд-модель-цвет
-Сейчас на сайте для каждого товара своя фотография, и получается очень много одинаковых фотографий и много лишнего работы. Но для шин фотографии должны быть одинаковы для всех типоразмеров (175/70/13, 165/70/14) и зависят только от бренда и модели.
Для дисков так же - фото диска не зависит от размера, а только от бренд-модель-покраска.
Характеристики сезон, типТС также одинаковые (все характеристики есть в сборном прайсе)
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