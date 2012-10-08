Разработка дополнения для браузера

$350
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка104 просмотра

Необходимо разработать «дополнение» для IE (8,9) желательное чтобы работало в (6,7)

ТЗ по требованию предоставим.

Убедительная просьба писать только людям с опытом разработки.

email: [email protected]

13 лет назад
venomo
Иван 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров