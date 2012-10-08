Здравствуйте. Необходимо оперативно допилить админку сайта каталога по имеющему примеру. Работа предстоит с нашим движком. При успешном сотрудничестве планируется долгосрочное сотрудничество. Веб студиям просьба не откликаться. Спасибо:) ...
Разработка дополнения для браузера
Необходимо разработать «дополнение» для IE (8,9) желательное чтобы работало в (6,7)
ТЗ по требованию предоставим.
Убедительная просьба писать только людям с опытом разработки.
email: [email protected]
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование9 заявокЗакрыт12 лет назад
- $2500
Доброго времени суток! Студия ищет программиста для создания прототипа веб сервиса, объем и оплату обсуждаем лично. За ранее благодарю всех кто откликнулся.Завершен13 лет назад
Поставлен шаблон http://themeforest.net/item/mayashop-a-flexible-responsive-ecommerce-theme/full_screen_preview/2189918 1. Надо уменьшить кол-во пунктов меню 2. сделать меню каталог с некоторыми категориями товаров (не всеми) 3. Убрать копирайты 4. Справа где сейчас написан комментарий ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте Более подробное описание в прикреплённом файле. От вас исключительно программирование процесса, всё остальное предоставляю. Это первый этап, сразу после него понадобятся ещё несколько похожих скриптов (минимум 9). ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужен человек, который уже хоть раз его делал (с примером). Самого сайта пока нет, но надо сделать, чтобы этот калькулятор легко интегрировался в wordpress. пишите примеры, сроки и цены.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется написать несложный модуль на DLE - онлайн тест. Сам тест в приложенном файле. В админке должны сохраняться все результаты и данные тестируемого, должен быть удобный фильтрв поиска, несколько статусов.Завершен13 лет назад
- $170
Необходимо доработать функционал сайта агентства недвижимости. Вся информация в личной переписке.Завершен12 лет назад
- $100
Здравствуйте, нужно сделать правки в формах на сайте joomla 1.5. ТЗ вышлю кандидатам.Веб-программирование16 заявокЗакрыт13 лет назад
программист, знающий Webasyst Framework и соответственно php и сможет дописывать модули. нужно сделать: карты с подгрузкой компаний, админку для них, доделать контакты, соц сеть.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Сайт состоит из одной страницы. Необходимы PHP элементы и БД т.е. регистрация на сайте и учет(накопление) бонусных фишек (баллов).Веб-программирование11 заявокЗакрыт13 лет назад