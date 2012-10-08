Скрипт для отображения шахматных задач

Здравствуйте

Более подробное описание в прикреплённом файле.

От вас исключительно программирование процесса, всё остальное предоставляю.

Это первый этап, сразу после него понадобятся ещё несколько похожих скриптов (минимум 9).

Если есть возможность сразу написать вилку цен по ТЗ за этот скрипт - буду благодарен.

Очень желательно что-бы вы были знакомы с темой и с FEN записью.