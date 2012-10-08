Скрипт для отображения шахматных задач

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки118 просмотров

Здравствуйте

Более подробное описание в прикреплённом файле.

От вас исключительно программирование процесса, всё остальное предоставляю.

Это первый этап, сразу после него понадобятся ещё несколько похожих скриптов (минимум 9).

Если есть возможность сразу написать вилку цен по ТЗ за этот скрипт - буду благодарен.

Очень желательно что-бы вы были знакомы с темой и с FEN записью.

13 лет назад
Granin
Влад 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

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