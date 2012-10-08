Калькулятор КАСКО на сайт

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Закрыт4 заявки177 просмотров

Нужен человек, который уже хоть раз его делал (с примером).

Самого сайта пока нет, но надо сделать, чтобы этот калькулятор легко интегрировался в wordpress.

пишите примеры, сроки и цены.

WordPress
13 лет назад
Roman_Olegovich
Роман 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров