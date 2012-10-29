Персональный проект для Ивахненко Сергей (zwert2)

$170
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка139 просмотров

Необходимо доработать функционал сайта агентства недвижимости.

Вся информация в личной переписке.

13 лет назад
gruz0
37 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

zwert2
Сергей 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
$50
7 дней
С поставленной задачей стправился, все пожелания были учтены, работа выполнена в нужные сроки.
хорошо поработали и не один раз

Заявки фрилансеров

zwert2
Сергей 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад