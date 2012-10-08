Оптимизация сайта на Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки120 просмотров

ТЗ прилагается.

В нескольких словах: необходимо увеличить скорость, исправить ошибки и внести небольшие правки в сайт.

Joomla
13 лет назад
telsis54
34 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров