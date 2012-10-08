Оптимизация сайта на Joomla

Нужен прием оплаты Qiwi напрямую, сейчас стоит через Робокассу, движок Simpla 1.4.3, есть готовый модуль для 2.0, но он естественно не подходит, нужно допиливать, дилетанотов прошу не беспокоить, без предоплат. Плачу только за результат.