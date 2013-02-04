PHP-разработчик (Symfony)

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки143 просмотра

Хорошие знания PHP5 и ООП.

Опыт работы с PHP 5.3 (минимум: namespace).

Хорошие знания SQL, опыт работы с MySQL.

Разработка с использованием систем контроля версий (GIT, SVN и т.п.).

Хорошее знание JavaScript.

Базовые знания HTML, CSS.

Опыт работы с приложениями, основанными на AJAX–подходе.

Английский на уровне чтения технической документации.

Преимуществом будет:

Опыт работы с форматами XML, JSON.

Опыт работы с Symfony1/2

Опыт работы с jQuery, MooTools, Google Chart API.

Опыт работы с eCommerce системами (Magento, PrestaShop, OpenCart и пр.).

Уверенный пользователь UNIX–систем, умение настраивать собственную рабочую среду.

Опыт работы с баг–трекерами (JIRA, Redmine, Mantis, Track и пр.).

Мы предлагаем:

Оплату в зависимости от вашей квалификации (от 1500$ до 2500$).

Работу над проектом мирового уровня.

Удалённая работа, полный рабочий день с 9:00 – 19:00 по Москве. Возможен гибкий график работы.

Карьерный и профессиональный рост.

AJAXCSSGitHTMLJavaScriptjQueryMagentoMySQLOpencartPHPPrestaShopSQLSymfony
12 лет назад
vadimw
Вадим 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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