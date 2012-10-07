Скрипты для парсинга и наполнения форума

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок138 просмотров

Требуется сделать скрипт, который будет парсить форум и копировать посты на другой форум,

также требуется создавать юзеров.

К наполняемому форуму на phbb есть полный доступ.

Желательно, но не обязательно создавать посты с задним числом.

13 лет назад
denobleov29h
Дима 
49 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров