Приватный проект для Юрченко Дмитрия

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка153 просмотра

Следует подробно описать методику.

13 лет назад
voldemar77
Владимир 
50 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

dmitryyurchnew
38 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$20
1 день
Спасибо, обещанное сделано. Творческий подход - это очень полезно!
Методику написал - деньги получил

Заявки фрилансеров

dmitryyurchnew
38 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад