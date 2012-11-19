Создание магазина на WebAsyst Shop-Script

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки120 просмотров

Ищется специалист для интеграции верстки в WebAsyst Shop-Script + несколько задач по программной части.

Подробности - в прикрепленном ТЗ.

Жду ваших предложений по стоимости и срокам!

Webasyst
13 лет назад
mityarko
Дмитрий 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
3 отзыва

Выбранный исполнитель

it_lopatin
29 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$250
12 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

it_lopatin
29 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад