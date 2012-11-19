Нужно сделать плагин для PrestaShop который будет заменять слово обрамленное специальними тегами на ссылку. Ссылка задается в настройках плагина в виде http://ччч.ua/frontend/ннн?en=@ и в результате символ @ заменяется на слово которое обрамленное тегами. ...
Создание магазина на WebAsyst Shop-Script
Ищется специалист для интеграции верстки в WebAsyst Shop-Script + несколько задач по программной части.
Подробности - в прикрепленном ТЗ.
Жду ваших предложений по стоимости и срокам!
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