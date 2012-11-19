Отзывы заказчиков
$250
7 баллов
11 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Веб-программирование
1 отзыв
от $50
от 2 дней
нет рейтинга
HTML-верстка
нет отзывов
от $30
от 1 дня
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Интернет-магазины
нет отзывов
от $150
от 6 дней
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Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $100
от 5 дней
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Системы управления (CMS)
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от $40
от 1 дня
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Тестирование сайтов
нет отзывов
от $50
от 1 дня
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