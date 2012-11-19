it_lopatin

Константин it_lopatin

 
28 летУкраина/Симферополь
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
mityarko
Дмитрий 
36 летКазахстан
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
3 отзыва
$250
7 баллов
11 лет назад
Создание магазина на WebAsyst Shop-Script
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Веб-программирование
1 отзыв
от $50
от 2 дней
нет рейтинга
HTML-верстка
нет отзывов
от $30
от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $150
от 6 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $100
от 5 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $40
от 1 дня
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
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