Программирование виджетов\доработка скриптов WP

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Закрыт3 заявки110 просмотров

Необходимо доработать сайт на Вордпрессе.

1) Задача: Необходимо разобраться с проблемой rss яндекс новостей. После обновления системы и внедрения доп хаков (удаление tag и catalog из ссылок, обновление движка) перестало правильно отдавать xml файл (на что яндекс ругается и не принимает в яндекс новости)

2) Задача: Доработка модулей вывода информации (виджеты последние фото, видео) Сделать вывод изображенией через аякс (прокрутка следующих изображений)

Для верстальщика:

Оптимизация шаблона (уменьшение кол-во запросов, загрузок изображений, объединение gif, png, кнопок в 1 файл)

WordPress
13 лет назад
speckau
35 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

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