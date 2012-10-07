Нужно сделать флеш для главной страницы сайта кратко - анимация при загрузке страницы, 4 рекламных "раздела" с анимированными переходами между ними, в одном из разделов нужно будет выводить форму для запроса данных с сайта (данные ...
Ruby/RoR программист в стартап. Силиконовая долина
Разыскивается гениальный Ruby, RoR программист в стартап. Силиконовая долина. Менторы - миллионеры. Международная команда профессионалов.
Стартап Yaliti.com.
Сервис, который дает музыкантам новых фанатов, гастроли, разные способы дохода и инструмент для удобного управления своим музыкальным бизнесом.
С другой стороны - это уникальное персональное радио под любое настроение.
Основатель - успешный предприниматель, с 1999 года поднявший "с нуля" до прибыли 5 веб-стартапов.
В команде менторов:
Игорь Шойфот — серийный предприниматель и инвестор, живет в Сан-Франциско, создал десять стартапов, среди них — Epsilon Games, Fotki.Com.
Инвестор фонда TMT Investments, преподает в Калифорнийском университете в Беркли (UC Berkeley).
Влад Воскресенский - соучредитель, генеральный директор InvisibleCRM. Живет в Сан-Франциско.
Анис Уззаман - Партнер Fenox Venture. Инвестор.
Джон Нордмарк - Джон Нордмарк основал eBags.com в 1998 году, получив 30 млн долларов от бизнес-ангелов и ведущих венчурных компаний, и оставался ее генеральным директором до 2008 года.
После того, как компания Ernst & Young выбрала его Предпринимателем года, и после получения награды в Технологической Ассоциации Колорадо, Джон открыл в Колорадо отделение Института Основателя (FounderInstitute), который за последние два года окончили 20 новых компаний.
И другие.
Также в команде юрист, финансист, бухгалтер, офис-менеджеры.
Стартап находится под крылом бизнес-инкубатора Happyfarm, который предоставляет на 7 месяцев жилье, питание и ежедневное обучение.
3 месяца - стажировка в Силиконовой Долине.
Инкубатор превращает стартап в успешную международную компанию, помогая на всех этапах от обучения до привлечения инвесторов.
Требования к претенденту:
1. Сильный профессионализм в области программинга в общем и в RoR в частности.
2. Любовь к сути Yaliti.com.
3. Производство кода "как для себя" = подход собственника, а не исполнителя.
Вознаграждение: доля в бизнесе + все услуги бизнес-инкубатора по обеспечению жизнедеятельности.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $250Веб-программирование13 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Срочно нужно изменить несколько форм на сайте joomla 1.5Веб-программирование9 заявокЗакрыт13 лет назад
модуль "Подбор по параметрам".На движок webasyst. Наглядный пример как должен работать...http://www.sokol.ua/notebooks/c218/ (смотреть справа)Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Нужен файл обработки файла XML на РУССКОМ. Нужно вывести на екран наименования. Впринципе все. Пример кода ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Куплю готовый или закажу разработку парсера снипетов Гугла, LI, Bing...можно еще что-то свое предложить, если имеются наработки. Знаю, что есть у разработчиков готовые и чтобы сократить время разработки готов купить готовый вариант, но скорее ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте! Требуется доработать сайт интернет-магазина. А именно - вывод товаров. Сейчас на сайте организована выдача товаров по типу: 1. Товары ранжируются по убыванию скидки, т.е. вначале товары со 100% ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
Необходим php, mysql программист для написания собственного скрипта "каталога" (скорее простой базы данных) автомобильных запчастей. Интерфейс самый простой, без всякого дизайна, в виде таблицы. Поля: наименование, фото, кол-во, цена, приход, расход, остаток. ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $250
На сайте будет использоваться технология parallax скролинга для фона Есть проект http://sulimauto2.16mb.com/ http://sulimauto2.16mb.com/admin/login логин пароль - admin Кто сможет стянуть Прогер начал и пропал сроки 4 ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Адаптация php-скрипта биллинга BPanel.Ru под требования.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
необходимо собрать игру из картинок (будут в векторе) и звуков (mp3 тоже будет) игра что-то вроде - показывают какие-то объекты, произносят задание, проверяют как оно выполнено, голосом и картинками реагируем на то, что делается ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт13 лет назад