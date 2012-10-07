Разыскивается гениальный Ruby, RoR программист в стартап. Силиконовая долина. Менторы - миллионеры. Международная команда профессионалов.

Стартап Yaliti.com.

Сервис, который дает музыкантам новых фанатов, гастроли, разные способы дохода и инструмент для удобного управления своим музыкальным бизнесом.

С другой стороны - это уникальное персональное радио под любое настроение.

Основатель - успешный предприниматель, с 1999 года поднявший "с нуля" до прибыли 5 веб-стартапов.

В команде менторов:

Игорь Шойфот — серийный предприниматель и инвестор, живет в Сан-Франциско, создал десять стартапов, среди них — Epsilon Games, Fotki.Com.

Инвестор фонда TMT Investments, преподает в Калифорнийском университете в Беркли (UC Berkeley).

Влад Воскресенский - соучредитель, генеральный директор InvisibleCRM. Живет в Сан-Франциско.

Анис Уззаман - Партнер Fenox Venture. Инвестор.

Джон Нордмарк - Джон Нордмарк основал eBags.com в 1998 году, получив 30 млн долларов от бизнес-ангелов и ведущих венчурных компаний, и оставался ее генеральным директором до 2008 года.

После того, как компания Ernst & Young выбрала его Предпринимателем года, и после получения награды в Технологической Ассоциации Колорадо, Джон открыл в Колорадо отделение Института Основателя (FounderInstitute), который за последние два года окончили 20 новых компаний.

И другие.

Также в команде юрист, финансист, бухгалтер, офис-менеджеры.

Стартап находится под крылом бизнес-инкубатора Happyfarm, который предоставляет на 7 месяцев жилье, питание и ежедневное обучение.

3 месяца - стажировка в Силиконовой Долине.

Инкубатор превращает стартап в успешную международную компанию, помогая на всех этапах от обучения до привлечения инвесторов.

Требования к претенденту:

1. Сильный профессионализм в области программинга в общем и в RoR в частности.

2. Любовь к сути Yaliti.com.

3. Производство кода "как для себя" = подход собственника, а не исполнителя.

Вознаграждение: доля в бизнесе + все услуги бизнес-инкубатора по обеспечению жизнедеятельности.