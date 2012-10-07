необходимо собрать игру из картинок (будут в векторе) и звуков (mp3 тоже будет) игра что-то вроде - показывают какие-то объекты, произносят задание, проверяют как оно выполнено, голосом и картинками реагируем на то, что делается ...
Адаптация php-скрипта биллинга BPanel.Ru
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование8 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Веб приложение для работы с базой. есть MSSQL2008, IIS. Описание приложения в кратце: Есть таблица в БД в которой хранятся название запросов и сами запросы (sql-query). Пользователь видит ...Завершен13 лет назад
Добрый день! Нужно срочно (за сегодняшний день) поправить верстку на сайте, чтобы выглядел в IE точно так же, как и в остальных браузерах (Firefox, Safari последних версий). Сайт: wto-center. ru (двиг — ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $250
PHP+Mysql Необходимо выполнить расширение функционала модуля для самописной CMS. Общие требования • исполнитель должен реализовать функционал, заявленный в тз на высоком уровне и при высоком качестве; • при работе ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
На странице http://www.lanzauto.ru/catalog/accessories/ есть шаблон вывода товара. Нужно его доработать и внести требуемый функционал по аналогии с сайтом http://www.4rn.ru/catalog/carpets/4283/type2/Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $500
Дополнение торрент-трекера для XenForo Цена: договорная, в районе 500 долларов Нужен обычный торрент-трекер на мотив рутрекр.орг, но с использованием форума ксенфоро, то есть дополнения для ксенфоро. Возможна выдача подробного ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Нужен сильный специалист по Drupal 6 для периодических работ на почасовку или по задачам, предоплата. Есть сайт на Drupal 6, вернее Pressflow Сайт на собственном сервере (Amazon ES2) ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
необходимо установить форум на поддомен, установить необходимые мне модули и компоненты, и подправить стили. оплата договорная. пишите тут или в скайп art1k_designВеб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Есть сайт на джумле, что необходимо сделать: 1. Поправить отображение в разных браузерах (кроссобраузерные правки) 2. Создать 1 раздел, написать один модуль. Основной критерий порядочность, способность выдержать сроки. ...Завершен13 лет назад
- $500
Есть сайт games1.com Задача слить базу игр и запустить его копию. Слить нужно с максимальным наполнением: категории, теги, тексты и т.п. Движок под сайт есть - дам пример базы, которую нужно ...Закрыт13 лет назад