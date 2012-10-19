Веб-приложение для работы с БД

Веб приложение для работы с базой.

есть MSSQL2008, IIS.

Описание приложения в кратце:

Есть таблица в БД в которой хранятся название запросов и сами запросы (sql-query). Пользователь видит имена запросов, выбрав запрос по его имени он должен получить на экране результат его выполнения.

Примерно так:

на экране:

1. стоимость конфет в магазине

2. количество разных товаров

пользователь выбирает "стоимость конфет в магазине" и получает примерно такое:

мишка на севере 50 р

трюфель 70 р

+ пользователь должен авторизоваться.

Пишите в личку - вышлю более подробное ТЗ.

Меня интересуют Ваши предложения по цене, времени и способе оплаты.