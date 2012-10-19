Веб-приложение для работы с БД

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок269 просмотров

Веб приложение для работы с базой.

есть MSSQL2008, IIS.

Описание приложения в кратце:

Есть таблица в БД в которой хранятся название запросов и сами запросы (sql-query). Пользователь видит имена запросов, выбрав запрос по его имени он должен получить на экране результат его выполнения.

Примерно так:

на экране:

1. стоимость конфет в магазине

2. количество разных товаров

пользователь выбирает "стоимость конфет в магазине" и получает примерно такое:

мишка на севере 50 р

трюфель 70 р

+ пользователь должен авторизоваться.

Пишите в личку - вышлю более подробное ТЗ.

Меня интересуют Ваши предложения по цене, времени и способе оплаты.

SQL
13 лет назад
boudilova
Анна 
48 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

hanick
41 год
22 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
13 лет назад
$100
5 дней
Работа выполнена в срок, согласно тз, все всплывавшие пожелания и замечания по проекту делались мгновенно. Продолжать проект буду с ним и категорически всем рекомендую!
Очень подробное ТЗ с внятными требованиями, быстрая оплата. Очень хороший заказчик, рекомендую.

Заявки фрилансеров

hanick
41 год
22 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
13 лет назад

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