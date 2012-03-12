Написание админки на HTML5

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок143 просмотра

Необходимо реализовать небольшую админку на HTML 5. Пользователь должен иметь возможность зарегиться, напоминить себе пароль, после регистрации войти в админку и выйти из нее.

HTML
13 лет назад
leonidus
Леонид 
43 года
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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