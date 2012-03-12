Нужно написать скрипт организации заказов на HTML-сайте (сайт на голом HTML) с корзиной и админкой. С задействованием базы MySQL. Ничего сверхсложного. ТЗ прикреплено. Готовые решения не предлагать - всё должно быть ЧЁТКО ...
Слить сайт, сделать копию.
Есть сайт games1.com
Задача слить базу игр и запустить его копию.
Слить нужно с максимальным наполнением: категории, теги, тексты и т.п.
Движок под сайт есть - дам пример базы, которую нужно под сайт.
Вторая задача автоматически перевести базу на другие языки переводчиком google (есть скрипт перевода).
Дальше будут еще задачи.
Пишите предложения с указанием сроков исполнения и контактов.
Выбранный исполнитель
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