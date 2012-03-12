Слить сайт, сделать копию.

Есть сайт games1.com

Задача слить базу игр и запустить его копию.

Слить нужно с максимальным наполнением: категории, теги, тексты и т.п.

Движок под сайт есть - дам пример базы, которую нужно под сайт.

Вторая задача автоматически перевести базу на другие языки переводчиком google (есть скрипт перевода).

Дальше будут еще задачи.

Пишите предложения с указанием сроков исполнения и контактов.