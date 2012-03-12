Форма заказа для HTML-сайта + админка

Нужно написать скрипт организации заказов на HTML-сайте (сайт на голом HTML) с корзиной и админкой. С задействованием базы MySQL.

Ничего сверхсложного.

ТЗ прикреплено.

Готовые решения не предлагать - всё должно быть ЧЁТКО ПО ТЗ.