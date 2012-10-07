Расширение функционала, исправлен. ошибок в модуле

PHP+Mysql

Необходимо выполнить расширение функционала модуля для самописной CMS.

Общие требования

• исполнитель должен реализовать функционал, заявленный в тз на высоком уровне и при высоком качестве;

• при работе с данным тз. исполнитель не должен отвлекаться на стороннюю работу и быть постоянно в онлайн;

• исполнитель должен приступить к выполнению сегодня, постоянно быть в онлайн, ежедневные отчеты о проведенной работы;

• разработка и прием выполненной работы осуществляется исключительно на хостинге заказчика;

• обязательный обмен отзывами.

Условия

• без предоплаты. Расчет в WMZ по 100% реализации пунктов и 3-4 дней тестирования заказчиком, а также после внесения всех исправлений исполнителем согласно протоколам тестирования;

• каждый последующий день просрочки выполнения пунктов тз относительно заявленного срока исполнителем будет уменьшать размер общей стоимости работ на 5%.

Требования к коду

• минимальное кол-во запросов к бд.;

• фильтрация вводимых данных.;

• код должен быть в стиле и логике скрипта;

• названия таблиц в запросах через константу.

• не вводить новые переменные и константы, не убедившись, что таковые уже существуют в сктрипте.

• именовать переменные на английском языке согласно формату уже созданных переменных.

• использовать унифицированные пути к файлам через константы и переменные.

Резюме технического задания

Кол-во пунктов: 12

Работа с тарифными планами, заказами, выпиской инвойса (модуль Invoice), кредитами (модуль Credits).