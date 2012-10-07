необходимо установить форум на поддомен, установить необходимые мне модули и компоненты, и подправить стили. оплата договорная. пишите тут или в скайп art1k_design
Доработка сайта на Drupal 6
Нужен сильный специалист по Drupal 6 для периодических работ на почасовку или по задачам, предоплата.
Есть сайт на Drupal 6, вернее Pressflow
Сайт на собственном сервере (Amazon ES2)
Задачи:
1. Начал глючить imagecache, грузит и обрабатывает только очень маленькие картинки, на средних и больших виснет, раньше вроде нормально работал!?
2. Нужно обновить views, при попытках обновления виснет
3. Нужно увеличить быстродействие сайта для зарегистрированных пользователей (для анонимов стоит Boost, для картинок CDN), скорее всего, поставить memcache
4. Нужны консультации по оптимизации быстродействия и настройкам сервера. Сейчас сервер настроен по этой статье http://habrahabr.ru/post/107094/
5. Возможно, в будущем, нужно будет написать один или несколько больших модулей
Заявки фрилансеров
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