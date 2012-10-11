Написать скрипт простого "каталога" запчастей

Необходим php, mysql программист для написания собственного скрипта "каталога" (скорее простой базы данных) автомобильных запчастей.

Интерфейс самый простой, без всякого дизайна, в виде таблицы.

Поля: наименование, фото, кол-во, цена, приход, расход, остаток.

Скрипт закрытый от посторонних т.е. редактирует и добавляет позиции только админ, вносит в базу позиции, остаток на начало периода и ежедневное движение (приход/расход товаров).

Должен быть и отдельный доступ (тоже с паролем), залогинившись с которым, можно просто смотреть каталог, как пользователь, видны только поля "наименование" и "остаток".

Где-то над таблицей должна быть ссылка "история", кликнув по которой открывается или скачиваемый excel файл или (если это сложно), просто отдельная страница с таблицей, где будет перечислена вся история прихода/расхода всех товаров, с остатком каждого товара на текущую дату.

Возникшие вопросы поясню в ЛС. Жду стоимость и сроки.