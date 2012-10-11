На сайте будет использоваться технология parallax скролинга для фона Есть проект http://sulimauto2.16mb.com/ http://sulimauto2.16mb.com/admin/login логин пароль - admin Кто сможет стянуть Прогер начал и пропал сроки 4 ...
Написать скрипт простого "каталога" запчастей
Необходим php, mysql программист для написания собственного скрипта "каталога" (скорее простой базы данных) автомобильных запчастей.
Интерфейс самый простой, без всякого дизайна, в виде таблицы.
Поля: наименование, фото, кол-во, цена, приход, расход, остаток.
Скрипт закрытый от посторонних т.е. редактирует и добавляет позиции только админ, вносит в базу позиции, остаток на начало периода и ежедневное движение (приход/расход товаров).
Должен быть и отдельный доступ (тоже с паролем), залогинившись с которым, можно просто смотреть каталог, как пользователь, видны только поля "наименование" и "остаток".
Где-то над таблицей должна быть ссылка "история", кликнув по которой открывается или скачиваемый excel файл или (если это сложно), просто отдельная страница с таблицей, где будет перечислена вся история прихода/расхода всех товаров, с остатком каждого товара на текущую дату.
Возникшие вопросы поясню в ЛС. Жду стоимость и сроки.
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