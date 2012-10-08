Wordpress автоматическое создание страницы

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка188 просмотров

Суть задачи в следующем: имеется сайт на вордпрессе, в постах размещены прямые ссылки на скачивание архивов, которые находятся не на сервере сайта. Необходимо сделать, чтобы при кликанье по ссылке с архивом, пользователь был перенаправлен на страницу, на которой я хочу размещать рекламу и на этой странице должна быть ссылка на скачивание файла.

WordPress
13 лет назад
artemvp
Артем 
44 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

qedder
35 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$5
1 день
Суть задания была в написании функции для вордпресса, при просмотре заявки в 100 человек, только Дмитрий и откликнулся. Справился с заданием очень хорошо, качественно и быстро. Приятно было иметь с ним дело.
Рукомендую.

Заявки фрилансеров

qedder
35 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад