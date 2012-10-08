qedder

Дмитрий qedder

 
34 годаБеларусь/Минск
11 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Программист PHP+MySQL, JS, Ajax...

Владею технологиями:

PHP+MySQL, Smarty;

HTML, CSS;

JavaScript, jQuery, Ajax;

фреймворк kohana;

Занимаюсь как созданием сайтов "под ключ"(с использованием популярных CMS либо без оных, зависит от задачи), так и небольшими доработками на уже готовых сайтах, написанием скриптов, парсеров...

PHPJavascriptMySQLHTMLCSSjQueryAjax
Отзывы заказчиков
Milana88
Татьяна 
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$200
5 баллов
10 лет назад
Интернет- магазин на битриксе без 1С
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
katrin_om
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Написание сайта-визитки
Заказ заключался в написании сайта визитки (верстка, подключение) работа была выполнена в срок и качественно. Спасибо!
Проблем в работе не возникло. Рекомендую как заказчика.
Ответный отзыв
iskander-prof
Эскендер 
40 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Доработать cкрипт калькулятора под Joomla
Сделал задачу быстро и качественно. Рекомендую!
Проблем не было. Рекомендую.
Ответный отзыв
artemvp
Артем 
43 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
11 лет назад
Wordpress автоматическое создание страницы
Суть задания была в написании функции для вордпресса, при просмотре заявки в 100 человек, только Дмитрий и откликнулся. Справился с заданием очень хорошо, качественно и быстро. Приятно было иметь с ним дело.
Рукомендую.
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