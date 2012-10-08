Программист PHP+MySQL, JS, Ajax...
Владею технологиями:
PHP+MySQL, Smarty;
HTML, CSS;
JavaScript, jQuery, Ajax;
фреймворк kohana;
Занимаюсь как созданием сайтов "под ключ"(с использованием популярных CMS либо без оных, зависит от задачи), так и небольшими доработками на уже готовых сайтах, написанием скриптов, парсеров...
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Отзывы заказчиков
$200
5 баллов
10 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$50
10 баллов
11 лет назад
Заказ заключался в написании сайта визитки (верстка, подключение) работа была выполнена в срок и качественно. Спасибо!
Ответный отзыв
Проблем в работе не возникло. Рекомендую как заказчика.
$10
10 баллов
11 лет назад
Сделал задачу быстро и качественно. Рекомендую!
Ответный отзыв
Проблем не было. Рекомендую.
$5
10 баллов
11 лет назад
Суть задания была в написании функции для вордпресса, при просмотре заявки в 100 человек, только Дмитрий и откликнулся. Справился с заданием очень хорошо, качественно и быстро. Приятно было иметь с ним дело.
Ответный отзыв
Рукомендую.