Доработка интернет-магазина

Суть задачи в следующем: имеется сайт на вордпрессе, в постах размещены прямые ссылки на скачивание архивов, которые находятся не на сервере сайта. Необходимо сделать, чтобы при кликанье по ссылке с архивом, пользователь был перенаправлен на ...