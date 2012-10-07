Доработка интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка156 просмотров

Есть интернет магазин, бэкап. С Вас- доделать нужные пункты в ТЗ. За всеми подробностями в ICQ 379736615.

13 лет назад
sonax
32 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров