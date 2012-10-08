Интегрировать Битрикс МБ (интернет-магазин)

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки113 просмотров

верстка готова

Функционал ИМ – каталог товаров, заказ, сравнения, гибкие фильтры, опросы, регистрация и ЛК, отзывы.

По сути – это перенос на новую CMS. Исполнителю дам линк на старый сайт и верстку в html.

Обозначайте свои цены, сроки. Готов ответить на вопросы

HTML
13 лет назад
livetech
39 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров