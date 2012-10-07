Требуется создать на сайте знакомства

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки142 просмотра

Поэтический сайт нуждается в создании скрипта знакомств поэтов. Движок сайта DLE.

DLE
13 лет назад
amperchas
Павлов 
41 год
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров