Исходники : часть Html + Библиотеки тут - http://depositfiles.com/files/dg5t36hm7 Скрипт раскидывающий картинки http://suprb.com/apps/gal/grid-a-licious.js Аналоги - http://suprb.com/apps/gal/ - http://letskiosk.com/ Примечание (сайт нужен без админ панели "статика")
Требуется создать на сайте знакомства
Поэтический сайт нуждается в создании скрипта знакомств поэтов. Движок сайта DLE.
Заявки фрилансеров
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