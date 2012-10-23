Доработки к osCommerce

Нужно сделать несколько доработок к osCommerce v 1.114.

1. Исправить ошибку в модуле корзины, при товаре со скидкой в корзину идет цена без скидки.

Правка, видимо, файла includes\classes\shopping_cart.php

Пример товара http://zolotosite.ru/Zolotaja-podveska-phianitami-p-331.html

http://zolotosite.ru/shopping_cart.rar - файл модуля

2. Зделать отправку заказа на основной сайт по примеру, сделанному на Opencart.

Код файла отправки имеется.

Функцией

static public function synOrderDataToCommon(&$obj,$order_id)

идет подключение к БД основного сайта, сначала уходит шапка заказа, а затем построчно содержимое корзины.

3. Подправить модуль доставки для oscommerce http://zolotosite.ru/3.jpg - убрать стоимость последнего способа доставки, модуль includes/modules/shipping/item.php Также при этом способе доставки в письме о заказе не должна приходить стоимость доставки.

4. В атрибутах Размер/Вес сделать по умолчанию основную цену, выводимую на странице товара.

5. Найти и устранить причину ошибки - вывода в некоторых товарах не существующей дополнительной картинки.

Пример тут http://zolotosite.ru/Serebrjanaja-ruchka-chernym-brilliantom-p-2360.html