Доработки к osCommerce

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки166 просмотров

Нужно сделать несколько доработок к osCommerce v 1.114.

1. Исправить ошибку в модуле корзины, при товаре со скидкой в корзину идет цена без скидки.

Правка, видимо, файла includes\classes\shopping_cart.php

Пример товара http://zolotosite.ru/Zolotaja-podveska-phianitami-p-331.html

http://zolotosite.ru/shopping_cart.rar - файл модуля

2. Зделать отправку заказа на основной сайт по примеру, сделанному на Opencart.

Код файла отправки имеется.

Функцией

static public function synOrderDataToCommon(&$obj,$order_id)

идет подключение к БД основного сайта, сначала уходит шапка заказа, а затем построчно содержимое корзины.

3. Подправить модуль доставки для oscommerce http://zolotosite.ru/3.jpg - убрать стоимость последнего способа доставки, модуль includes/modules/shipping/item.php Также при этом способе доставки в письме о заказе не должна приходить стоимость доставки.

4. В атрибутах Размер/Вес сделать по умолчанию основную цену, выводимую на странице товара.

5. Найти и устранить причину ошибки - вывода в некоторых товарах не существующей дополнительной картинки.

Пример тут http://zolotosite.ru/Serebrjanaja-ruchka-chernym-brilliantom-p-2360.html

HTMLOpencart
13 лет назад
dhtml
53 года
19 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

developers
Алексей 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
13 лет назад
$100
3 дня
Алексей без проблем справился с задачей. Спасибо!
Александр отличный заказчик. Грамотное тз, без задержек оплаты, приятно работать. Рекомендую.

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developers
Алексей 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
13 лет назад