Проект на HostCMS v.6

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки126 просмотров

Необходим разработчик, которые работал с движком HostCMS v.6. Требуется перевести часть данных из стороннего движка в информационные системы и настроить отображение.

13 лет назад
zAn0TheRz
Дмитрий 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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