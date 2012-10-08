Требуется отладить работу слайдера

на сайте http://avena-group.ru/ (вкладка карьера) имеется слайдер. Которая работает криво. Требуется корректировать ее работу.

1) чтобы по щелчку на гормошке справа - осуществлялся правильный переход

2) чтобы при открытии Popup-окно слайдер проигравал все 3 слайда и останавливался

3) чтобы картинка слайдера правильно вписывался в отведенную рамку

сам скрипть вот здесь:

http://ruseller.com/adds.php?rub_id=11&id=2372

сделать надо сегодня. Приоритет по быстроте. Пишите сумму.