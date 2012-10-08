Хорошие знания PHP5 и ООП. Опыт работы с PHP 5.3 (минимум: namespace). Хорошие знания SQL, опыт работы с MySQL. Разработка с использованием систем контроля версий (GIT, SVN и т.п.). Хорошее знание ...
Прием оплаты QIWI на Simpla 1.4.3
Нужен прием оплаты Qiwi напрямую, сейчас стоит через Робокассу, движок Simpla 1.4.3, есть готовый модуль для 2.0, но он естественно не подходит, нужно допиливать, дилетанотов прошу не беспокоить, без предоплат. Плачу только за результат.
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