Прием оплаты QIWI на Simpla 1.4.3

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Нужен прием оплаты Qiwi напрямую, сейчас стоит через Робокассу, движок Simpla 1.4.3, есть готовый модуль для 2.0, но он естественно не подходит, нужно допиливать, дилетанотов прошу не беспокоить, без предоплат. Плачу только за результат.

13 лет назад
nikiforovpetya
Петр 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

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