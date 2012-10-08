Реализовать отправку email с html страницы

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Завершен5 заявок123 просмотра

Добрый день,

Есть страница: http://atcpainreliefdr.com/lp/default.htm

Внизу на странице есть форма отправки мейла.

Но там только html. Письма оно не отправляет.

Нужно реализовать отправку email.

HTML
13 лет назад
yoora
Юрий 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Dimec
34 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Спасибо за сотрудничество! Просто супер. Заказ был выполнен в течении часа. Рекомендую!
Было предоставлено понятное задание, а после выполнения - быстро проверено и оплачено. Все отлично!

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Dimec
34 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад