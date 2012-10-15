Добавить в код конвертацию изображений

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок136 просмотров

Требуется добавить в код сайта gudklimat.ru конвертацию изображений товаров, так чтобы добавляемые фото автоматически приобретали нужное разрешение. В настоящее время, каждый файл приходится обрабатывать вручную, чобы все товары имели одинаковый размер изображений.

13 лет назад
gud-klimat
Александр 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

verhmax
Максим 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$50
1 день
Спасибо за работу! Разобрался и сделал. Смело обращайтесь.
Прекрасный заказчик. Точно сформированное задание, своевременная оплата. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

verhmax
Максим 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад

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