Интересуют доработки сайта:
Ищем программиста в команду
программист, знающий Webasyst Framework и соответственно php и сможет дописывать модули.
нужно сделать: карты с подгрузкой компаний, админку для них, доделать контакты, соц сеть.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Фирме ArtVolkov требуется программист Bitrix на удаленной основе. Высылайте, пожалуйста, резюме на адрес [email protected]. Укажите тему письма - программист BitrixВеб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Сайт состоит из одной страницы. Необходимы PHP элементы и БД т.е. регистрация на сайте и учет(накопление) бонусных фишек (баллов).Веб-программирование11 заявокЗакрыт13 лет назад
ТЗ прилагается. В нескольких словах: необходимо увеличить скорость, исправить ошибки и внести небольшие правки в сайт.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Добрый день, Есть страница: http://atcpainreliefdr.com/lp/default.htm Внизу на странице есть форма отправки мейла. Но там только html. Письма оно не отправляет. Нужно реализовать отправку email.Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $100
Необходимо написать скрипт по приблизительному расчету стоимости пластиковых окон. Имеется готовая верстка, прайс листы для каждого типа конструкции. Расчет нужно сделать приблизительный!Веб-программирование11 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется добавить в код сайта gudklimat.ru конвертацию изображений товаров, так чтобы добавляемые фото автоматически приобретали нужное разрешение. В настоящее время, каждый файл приходится обрабатывать вручную, чобы все товары имели одинаковый размер изображений.Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $250
Требуется перевязать готовую верстку к движку umi cms, стандартный интернет-магазин. Верстка пример по адресу http://testverstka.user112323.atservers.net/inner02-spisok.html Адрес сайта http://user112323.atservers.net/Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Ищется программист для написания web-сервиса (работа с api социальных сетей). Основные требования: - быть всегда на связи, т.е. аська, скайп, мобильный телефон мне должны быть известны; - разработка на основе фреймворка; ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
на сайте http://avena-group.ru/ (вкладка карьера) имеется слайдер. Которая работает криво. Требуется корректировать ее работу. 1) чтобы по щелчку на гормошке справа - осуществлялся правильный переход 2) чтобы при открытии Popup-окно слайдер проигравал все ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад