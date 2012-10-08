Ищем программиста в команду

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка118 просмотров

программист, знающий Webasyst Framework и соответственно php и сможет дописывать модули.

нужно сделать: карты с подгрузкой компаний, админку для них, доделать контакты, соц сеть.

PHPWebasyst
13 лет назад
larisachka
Тюйкова 
41 год
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров