Связать сайт с 1С

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок121 просмотр

Стоит следующая задача.

Есть база клиентов в 1С, к каждому клиенту прикреплена информация.

Необходимо сделать авторизацию пользователей и выгрузку информации в личном кабинете.

Кто работал со связками сайта и 1С?

Готов обсудить детали.

13 лет назад
andrey_serg
Андрей 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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