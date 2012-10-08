Сайт для хостинга

В общем имеется шаблон хостинга на DLE из паблика вот тут стоит http://hostrict.com. Нужно все убрать чужое и поднастроить все для нормальной работы. Все привезти в рабочий вид и желательно заменить гамму с зеленого на что-то в синих или голубых тонах ну и логотип сменить на ваше усмотрение.

Все странички создать, которых не хватает типа подробнее, тарифы и тд, категории. добавить везде инфу и тд тп. Так как времени у меня нет нужен человек, который бы все сделал задавая мне вопросы во время работы, какую инфу добавить например в этот раздел или страничку тд

Да и форма проверки доменов там не рабочая, ее тоже надо настроить. По гуглил вот есть модуль для DLE http://www.rips.su/modules/1309-proverka-domena.ht... его и можно встроить в принципе. Учитывая дизайн естественно.

Биллинг уже стоит поэтому в тарифах просто ссылка на тарфи в биллинге в итоге будет и все. В общем сайт просто как для ознакомления так сказать..

В общем нужно чтобы это был не просто шаблон, а все работало:)

Знание DLE обязательно.

Указывайте цену, и примерные сроки.

Бюджет не велик, поэтому выберу самое выгодное предложение. Ничего сложного тут не вижу:)

P.S. Хостинг в первую очередь нацелен на свои проекты и проекты друзей, а это так для красоты просто сайт сделать хочется чтобы и случайные пользователи могли его приобрести)

В логотипе или где можно например разместить слоган «Хостинг для своих» еще где то можно написать скидка друзьям 100%))) ну и тд что то в таком роде)